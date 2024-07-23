 

Медики рассказали об опасных реакциях на укусы насекомых

23.07.2024, 16:00, Разное
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Укусы насекомых могут вызвать различные реакции в организме человека, зависящие от индивидуальных особенностей и количества проникшего в кровь токсина.

В случае повышенной чувствительности иммунной системы возможны аллергические реакции, вплоть до тяжелого анафилактического шока. Риск его возрастает у людей, ранее испытавших аллергию на укусы.

При резком ухудшении самочувствия после укуса необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Это происходит, когда затрудняется дыхание, появляется тошнота, дезориентация или потеря сознания.

При анафилактическом шоке возникает отек гортани, удушье, резкое падение давления и нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Точный аллерген, вызывающий такую реакцию, невозможно определить заранее. Справиться с состоянием может автоинъектор с адреналином, оперативно купирующий патологию.

Если укусило насекомое, важно не расчесывать пораженное место. Для обработки применяется мыльный раствор и прикладывание льда. Для снятия зуда подойдут специальные мази или антигистаминные средства перорально. Обезболивающие препараты помогут устранить дискомфорт.


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