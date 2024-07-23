С 1 августа детям не будут продавать мороженое на пляжах и в местах досуга

По требованию межведомственной комиссии, состоящей из представителей Роспотребнадзора, Минкульта, Минздрава и Росмолодёжи, с 1 августа детям до 14 лет запретят продавать мороженое на пляжах, в парках, кинотеатрах и других местах досуга.

– Детский организм, в отличие от взрослого, ещё не подготовлен к серьёзным нагрузкам, в том числе к мороженому во время жары, – пояснил представитель Минздрава Алексей Хармс. – Лакомство охлаждает организм и из-за быстрого перепада температур ребёнка может накрыть тепловой удар.

За запрет мороженого для лиц младше 14 лет выступили и в Роспотребнадзоре.

– Как известно, в большинстве отечественного мороженого содержится кишечная палочка. Юный организм не всегда хорошо с ней справляется, поэтому молодым людям я советую подождать соответствующего возраста, – считает санитарный врач Рамиз Евлоев.

Представители Минкульта в свою очередь заявили, что потребление мороженого в театрах, кинотеатрах и музеях отвлекает детей и не позволяет им сосредоточиться на восприятии произведений искусства.

С 1 августа для приобретения мороженого в местах досуга необходимо предъявить паспорт. За нарушение постановления правительства граждан ожидает штраф в размере 30-50 тысяч рублей, юрлиц могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей и лишить лицензии на торговлю.

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