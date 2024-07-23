 

“Пиарюсь за счет сестры” – Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности

23.07.2024, 15:00, Разное
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Наталья Фриске является активным пользователем соцсетей. В своем аккаунте она делится всем, что может быть интересно ее подписчикам. Например, она показывает публике, как растет ее дочь, а также рассказывает о своем досуге и работе. С шоу-бизнесом сестра покойной артистки практически не связана.

В прошлом месяце она появлялась на “Премии МУЗ-ТВ 2024” как одна из бывших солисток группы “Блестящие”. Она вместе с другими участницами коллектива почтила память Жанны Фриске, исполнив ее песню “А на море белый песок”. К выходу на сцену Наталья готовилась ответственно, подобрав обворожительное платье.

Она сама была восхищена своим внешним видом, поэтому позже поделилась в Сети множеством кадров, на которых позирует в образе для “Премии МУЗ-ТВ”. Правда, Наталья неожиданно нарвалась на критику. “Зачем так копировать сестру? Вы никогда не будете ей”, “Жанна была лучше”, “Зачем вы это делаете? Вы не певица”, “Тень сестры”, – написали Фриске злопыхатели.

Сестру Жанны Фриске такие комментарии лишь развеселили. Более того, она выразила благодарность хейтерам. По мнению Натальи, они способствуют ее популярности. “Только охваты мне поднимают. Спасибо, мои котики. А говорите, я пиарюсь за счет сестры. А нет. Это все вы, мои хорошие”, – написала Наталья в недавней публикации.


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