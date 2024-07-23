Samsung готовится к октябрьской презентации складных новинок

По данным инсайдера Ice Universe, Samsung представит новую линейку устройств в октябре. На мероприятии ожидается анонс планшетов Galaxy Tab S10+ и Ultra, а также складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 Slim и Galaxy w25.

Galaxy Z Fold 6 Slim предположительно станет самым тонким устройством в серии Galaxy Fold и будет доступен исключительно на рынке Южной Кореи. Galaxy w25, в свою очередь, выйдет только в Китае.

Ice Universe, известный своими точными утечками о продуктах Samsung и Apple, также сообщил, что Fold 6 Slim будет иметь более тонкий дизайн по сравнению с предыдущими моделями. Инсайдер ранее раскрыл информацию о смартфонах с водопадными экранами, вырезе в форме “челки” на iPhone X и новом дизайне iPhone 14.

Samsung, одна из ведущих компаний Южной Кореи, помимо электроники производит широкий спектр другой продукции. Недавно были опубликованы подробные характеристики бюджетного iPhone SE 4.