 

Рупор кремлевской пропаганды: Про “запрет гаджетов на фронте”

23.07.2024, 14:05, Разное
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Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.

1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.п.

2. В том виде, в котором этого хотят депутаты, поправки работать разумеется не будут, так как ввиду отсутствия рабочих альтернатив, весь сегмент применения гаджетов уйдет в серую зону, при этом сами гаджеты физически не исчезнут с фронта.

3. Кроме того, необходимость использования гаджетов для эффективного ведения боевых действий, будет по закону вынуждать офицеров идти на должностные преступления, чтобы покрывать их использование при имитации выполнения подобных ограничений.

Источник: Colonel Cassad


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