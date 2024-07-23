Рупор кремлевской пропаганды: Про “запрет гаджетов на фронте”

Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.

1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.п.

2. В том виде, в котором этого хотят депутаты, поправки работать разумеется не будут, так как ввиду отсутствия рабочих альтернатив, весь сегмент применения гаджетов уйдет в серую зону, при этом сами гаджеты физически не исчезнут с фронта.

3. Кроме того, необходимость использования гаджетов для эффективного ведения боевых действий, будет по закону вынуждать офицеров идти на должностные преступления, чтобы покрывать их использование при имитации выполнения подобных ограничений.

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