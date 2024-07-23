 

Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом

23.07.2024, 13:55, Разное
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Певец Олег Газманов отметил свое 73-летие, и звезды поздравили его в соцсетях. Особенно отличился коллега и друг Газманова Александр Буйнов, который опубликовал шутливое фото с именинником. На снимке он, словно молодой отец в коротких шортиках, хвалится своим малышом, то есть Олегом Газмановым, сидящим на стульчике рядом. В кадре певец обнимает Газманова за плечи, а тот смотрит на него и смеется.

“Какого парня я воспитал, а?.. Красава – и композитор, и поэт, … короче – и швец, и жнец, и на дуде игрец”, – написал Александр Буйнов и добавил веселый смайлик.

Подписчики поддержали пост, восхитились талантом народного артиста России и оставили множество теплых слов под публикацией Буйнова.

Жена Газманова также очень душевно поздравила супруга. Марина эмоционально обратилась к мужу и отметила, что поздравлять его будут еще полгода после праздника, поскольку народ очень любит исполнителя хита “Ясные дни”. Также вторая половина артиста указала, что любимец публики свой день рождения празднует два дня подряд. Дело в том, что Газманов родился в полночь с 22 на 23 июля.

Кроме того, жена Олега раскрыла, какие подарки дети приготовили для отца. Филипп нарисовал портрет певца, а Родион написал стихотворение “Отец”. Дочь Марианна оставила свой презент в секрете. Сама Марина заказала фотокнигу со стихами супруга о любви.


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