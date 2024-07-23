“Я стала матерью-одиночкой”: испытавшая шок Самойлова молит о помощи

36-летняя Оксана Самойлова активно ведет не только аккаунт в популярной социальной сети, но и блог на “Ютубе”, где рассказывает и показывает поклонникам о своей жизни. Почти все, что публикует жена рэпера Джигана, посвящено ее детям.

Недавно видеоблог Оксаны показали на турецком телевидении. Правда, кадры были использованы для иллюстрации новости о женщине из Аланьи, которая стала миллионером благодаря некоему мобильному приложению. Увидев фрагмент так называемого репортажа, Самойлова испытала шок.

“Что это такое? Почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой, которая стала миллионером?” – возмутилась жена Джигана.

Она молит о помощи подписчиков – перевести с турецкого на русский то, о чем рассказали в репортаже.

То ли турецкие журналисты обознались, то ли намеренно взяли кадры российской блогерши и выдали в эфир фейковую новость.

Ранее Оксана Самойлова сообщила, что ее старшая дочь, 12-летняя Ариела, сбежала из дома и устроилась на работу после отказа от музыкальной карьеры. Девочка, по мнению матери, расстроилась из-за критики публики, поэтому решила уйти в тень. Слова блогера приводили “Дни.ру”.