 

“Я стала матерью-одиночкой”: испытавшая шок Самойлова молит о помощи

23.07.2024, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

36-летняя Оксана Самойлова активно ведет не только аккаунт в популярной социальной сети, но и блог на “Ютубе”, где рассказывает и показывает поклонникам о своей жизни. Почти все, что публикует жена рэпера Джигана, посвящено ее детям.

Недавно видеоблог Оксаны показали на турецком телевидении. Правда, кадры были использованы для иллюстрации новости о женщине из Аланьи, которая стала миллионером благодаря некоему мобильному приложению. Увидев фрагмент так называемого репортажа, Самойлова испытала шок.

“Что это такое? Почему я стала Айгюль, матерью-одиночкой, которая стала миллионером?” – возмутилась жена Джигана.

Она молит о помощи подписчиков – перевести с турецкого на русский то, о чем рассказали в репортаже.

То ли турецкие журналисты обознались, то ли намеренно взяли кадры российской блогерши и выдали в эфир фейковую новость.

Ранее Оксана Самойлова сообщила, что ее старшая дочь, 12-летняя Ариела, сбежала из дома и устроилась на работу после отказа от музыкальной карьеры. Девочка, по мнению матери, расстроилась из-за критики публики, поэтому решила уйти в тень. Слова блогера приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

23.07 / Helldivers 2 готовится к крупнейшему обновлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика