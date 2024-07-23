Сбер Еаптека внедряет «Цифрового фармацевта» на платформе GigaChat

Контактный центр Сбер Еаптеки усовершенствовал свои возможности благодаря «Цифровому фармацевту» на базе нейросети GigaChat. Эта передовая технология помогает пользователям не только подобрать необходимое лекарственное средство, но и получить всю необходимую информацию о нем, включая график приема, противопоказания и потенциальные побочные эффекты.

Внедрение больших языковых моделей в этот сервис позволило существенно повысить его эффективность, как отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. Благодаря этой технологии модель «Цифрового фармацевта» будет оперативно получать обновленную информацию о новых лекарственных препаратах.

«Несмотря на принимаемые меры, нагрузка на специалистов контакт-центра остается высокой. Мы уверены, что «Цифровой фармацевт» на платформе GigaChat API поможет не только снизить эту нагрузку, но и повысить удовлетворенность наших клиентов», — заявила Мария Дроздова, генеральный директор Сбер Еаптеки.