 

Сбер Еаптека внедряет «Цифрового фармацевта» на платформе GigaChat

23.07.2024, 13:46, Разное
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Контактный центр Сбер Еаптеки усовершенствовал свои возможности благодаря «Цифровому фармацевту» на базе нейросети GigaChat. Эта передовая технология помогает пользователям не только подобрать необходимое лекарственное средство, но и получить всю необходимую информацию о нем, включая график приема, противопоказания и потенциальные побочные эффекты.

Внедрение больших языковых моделей в этот сервис позволило существенно повысить его эффективность, как отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. Благодаря этой технологии модель «Цифрового фармацевта» будет оперативно получать обновленную информацию о новых лекарственных препаратах.

«Несмотря на принимаемые меры, нагрузка на специалистов контакт-центра остается высокой. Мы уверены, что «Цифровой фармацевт» на платформе GigaChat API поможет не только снизить эту нагрузку, но и повысить удовлетворенность наших клиентов», — заявила Мария Дроздова, генеральный директор Сбер Еаптеки.


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