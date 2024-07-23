За новой «Волгой» придётся стоять в очереди не менее двух лет – производитель заявил об ажиотажном спросе

Россиянам, желающим приобрести новую «Волгу», придётся отстоять в очереди не меньше двух лет, заявили в пресс-службе производителя.

В первые же часы после презентации на машину образовался ажиотажный спрос – люди «обрывали телефоны на заводе» и на следующий день с самого раннего утра толпились у ворот дилеров, чтобы записаться на покупку.

На заводе отметили, что делают всё возможное для покрытия спроса, но возможности расширения производства ограничены – подводят зарубежные партнёры, которые поставляют отдельные компоненты новой «Волги». В таких условиях было решено открыть электронную очередь.

– В личном кабинете можно записаться в очередь и внести предоплату. Интерфейс позволяет отслеживать приблизительную дату покупки. Когда очередь подойдёт, покупатель получит электронную открытку-приглашение и должен будет явиться в автосалон для оплаты оставшейся суммы с учётом инфляции, – рассказал производитель.

В то же время завод будет отгружать часть машин для внеочередного распределения между лицами, отмеченными государственными наградами, а также для служб такси. Таким образом, шанс прокатиться на «Волге» появится у каждого.

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