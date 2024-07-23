 

Стало известно, когда при головной боли необходимо обратиться к врачу

23.07.2024, 12:40, Разное
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Известный невролог Кирилл Скоробогатых предупреждает: сильная головная боль, впервые возникшая после 50 лет, может быть признаком серьезных заболеваний. В большинстве случаев головные боли являются первичными, например, мигренями или болями напряжения.

Но если боль сопровождается тревожными симптомами, указывающими на вторичную головную боль, необходимо немедленно пройти
обследование. В больницу необходимо отправиться, когда головная боль возникает впервые после перехода рубежа в 50 лет, боль достигает максимальной интенсивности почти мгновенно, сопровождается лихорадкой или повышенной температурой, наблюдаются неврологические изменения, выявляемые обследованием врача, изменился характер боли, что может указывать на прогрессирующее заболевание.

При подозрении на вторичную головную боль необходимо провести всестороннее обследование для выявления ее причины.


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