 

Honor расширил ассортимент премиальных смартфонов

23.07.2024, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ стартовала предпродажа высокотехнологичных смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro, оснащенных передовыми возможностями портретной съемки на основе искусственного интеллекта.

Модель Honor 200 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается по цене от 50 000 рублей, а стоимость Honor 200 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составляет 70 000 рублей. Приобрести устройства можно в рассрочку без процентов на один год.

Смартфоны Honor 200 были представлены в московском флагманском магазине МТС, где потенциальные покупатели смогли протестировать их функционал.

Генеральный директор МТС Андрей Губанов отметил растущую популярность премиальных смартфонов. В первом полугодии 2023 года количество проданных в РФ устройств стоимостью свыше 50 000 рублей составило 1,8 миллиона, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайские бренды играют значительную роль в росте этого сегмента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

23.07 / Helldivers 2 готовится к крупнейшему обновлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика