Honor расширил ассортимент премиальных смартфонов

В РФ стартовала предпродажа высокотехнологичных смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro, оснащенных передовыми возможностями портретной съемки на основе искусственного интеллекта.

Модель Honor 200 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается по цене от 50 000 рублей, а стоимость Honor 200 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составляет 70 000 рублей. Приобрести устройства можно в рассрочку без процентов на один год.

Смартфоны Honor 200 были представлены в московском флагманском магазине МТС, где потенциальные покупатели смогли протестировать их функционал.

Генеральный директор МТС Андрей Губанов отметил растущую популярность премиальных смартфонов. В первом полугодии 2023 года количество проданных в РФ устройств стоимостью свыше 50 000 рублей составило 1,8 миллиона, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайские бренды играют значительную роль в росте этого сегмента.