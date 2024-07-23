Владельцы котов, страдающих ожирением, ответят по закону

Премьер-министр России подписал указ «Об ответственном обращении с животными, проживающими в домах граждан». Согласно документу, россияне теперь несут персональную ответственность за здоровье своих питомцев.

– Мы все любим котов, однако некоторые несознательные люди совсем не следят за состоянием своих подопечных. Теперь органы власти получили право официально помогать таким питомцам, – сказал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Мендель.

Особое внимание контролирующие органы будут уделять лишнему весу кошек – по данным Минздрава, каждое второе заболевание животных в России связано с ожирением. Планируется, что во время обязательных ежегодных осмотров у ветеринаров врачи будут проводить разъяснительную работу с гражданами, чьи коты имеют «повышенную упитанность».

– Если к следующему осмотру проблема не будет решена, безответственные котовладельцы понесут ответственность. На первый раз они отделаются штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения речь уже пойдёт об обязательных работах, – написал в своём Telegram-канале глава департамента Минздрава по охране здоровья домашних питомцев Арсений Пушков.

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