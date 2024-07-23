Приложение Avito удалили из AppStore

Приложение Avito было удалено из AppStore. Причины удаления выясняются. Компания рекомендует не удалять приложение, если оно уже установлено, и отключить автоматическое удаление неиспользуемых приложений. Как только появятся подробности, компания предоставит информацию пользователям.

Для всех пользователей доступна мобильная версия сайта Avito. Приложение также можно загрузить в Google Play и RuStore.

Avito — крупнейший в мире сервис для размещения объявлений о товарах, услугах и вакансиях. Это не первый подобный случай в этом году. Ранее приложение «Автотор» удалили из AppStore и Google Play.

В марте 2024 года пользователи iPhone в странах ЕС смогут устанавливать приложения из сторонних магазинов, минуя официальный AppStore. В РФ внесен законопроект, который обязывает Apple разрешить использование альтернативного магазина RuStore. Ранее в Совфеде опровергли слухи о возможной блокировке YouTube в России.