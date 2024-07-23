 

Как пьяные Билан и МакSим – Кравец высказалась о неадекватном поведении Глюкозы

23.07.2024, 10:35, Разное
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Глюкоза уверяет, что всему виной – снотворные и антидепрессанты, которые она стала принимать, чтобы совладать с паническими атаками. Мол, она принимает их впервые, и такой реакции организма не могла предвидеть. И поэтому-де не попадал в ноты, прилюдно теребила интимную зону…

Но певица и актриса Алена Кравец в этом сомневается.

“В сентябре 2019 года в Самаре на Дне города Дима Билан вышел на сцену под мухой, вел себя неадекватно, чем шокировал всех, – говорит Алена. – Вспоминаю я и весну 2023-го, когда скандальным выступлением отличилась певица МакSим. Тогда в Сети появилось видео с невменяемым поведением артистки на концерте в Сочи. К счастью, и Диме, и Марине хватило ума, смелости и совести прямо признаться в том, что “перебрали”, и извиниться перед поклонниками. Их простили, ведь артисты тоже живые люди и у них могут быть слабости. На их месте мог оказаться любой!”

Кравец кажется, что Чистяковой-Ионовой честнее тоже было бы признаться: мол, хватило лишку, а на жаре развезло. “Все эти попытки оправдать свое вызывающее поведение приемом антидепрессантов мне кажутся нелепыми, – считает Кравец. – Я не знаю ни одного человека – а большинство артистов из-за постоянного стресса принимают такие препараты, – который бы вел себя похожим образом. Поэтому все, что случилось с 38-летней певицей, мне кажется вполне определенным. От нее я такого точно не ожидала. И, конечно, в историю с таблетками от стресса я не верю”.


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