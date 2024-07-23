Еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась в компании Волочковой у всех на глазах – Хихикали и шатались

На фоне скандального концерта в Красноярске, где певица Глюкоза проявила себя не лучшим образом, в Сети появился видеоролик 2017 года из программы “Угадай мелодию”. Тогда зрители тоже заметили не совсем адекватное поведение певицы: еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась у всех на глазах в компании Анастасии Волочковой, которая также принимала участие в этом шоу. Наталья не могла узнать собственные песни, была заторможенной и говорила со странной интонацией.

В компании с Глюкозой и Волочковой в передаче также участвовал Стас Костюшкин. Зрители заметили, что во время эфира все игроки хихикали и шатались.

Удивительно, но тогда этот выпуск не вызвал такого ажиотажа, хотя Наталья, судя по видео, путалась и порой зависала. Даже ведущий Валдис Пельш попросил ее не позориться.

Сейчас же о Наталье Ионовой не говорит только ленивый. Напомним, 20 июля в Красноярске состоялся концерт, посвященный Дню металлурга, на котором в числе других артистов выступила певица Глюкоза. На сцене исполнительница вела себя странно: чесалась, трогала себя за интимные части тела и не попадала в ноты. Многие ушли с мероприятия, отказываясь быть частью этого позора.

Позже Наталья извинилась в своем блоге, объяснив свое поведение приемом антидепрессантов.