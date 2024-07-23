 

Раскрыто влияние диабета на голос

23.07.2024, 10:25, Разное
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Проведенные канадскими учеными исследования показали, что диабет второго типа может вызывать изменения в голосе у больных. У мужчин с диабетом наблюдалось увеличение дрожания голоса и изменение громкости. У женщин происходила смена высоты голоса. Специалисты отмечают, что у диабетиков голос нередко становится осиплым или даже исчезает.

Причина изменения голоса кроется в повышенном уровне глюкозы в крови, который повреждает мышечные волокна голосовых связок. Если у диабетика также присутствует тревожное расстройство, голос может меняться еще сильнее.

Помимо изменения голоса, существуют и другие необычные признаки диабета второго типа: проблемы со зрением, изменение настроения, нарушения слуха.


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