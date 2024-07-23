Камала Харрис назвала имя своего вице-президента: «Харрис – Байден»

Камала Харрис объявила, что пойдет на президентские выборы в паре с Джо Байденом. Действующий глава государства станет кандидатом на пост вице-президента США.

Харрис и Байден решили продолжить работу в тандеме по рекомендации политтехнологов, приглашённых из Восточной Европы. Специалисты по публичным отношениям предложили произвести политическую рокировку, чтобы не растерять остатки электорального рейтинга, необходимого для победы над Дональдом Трампом.

– Джо ещё довольно молод и может принести много пользы США. К тому же мне нужен надёжный союзник и друг, который на первых порах поможет с публичными выступлениями и покажет, как пользоваться ядерным чемоданчиком. Я уверена, Джо с достоинством будет выполнять обязанности вице-президента и ни разу не споткнётся на этом пути, – заявила Харрис на пресс-конференции в Белом доме.

Американские эксперты называют кандидатуру Байдена наиболее подходящей как для Камалы Харрис, так и для США в целом. На посту вице-президента Байден будет ограничен в полномочиях и больше не сможет ликвидировать неугодных ему политиков или принимать другие судьбоносные решения для страны. Но при этом ему позволят вдоволь общаться с журналистами.

Сам Джо Байден настроен решительно и заявил, что его не смущают никакие приставки к его должности и он «готов продолжить управление страной даже в качестве вице-президента».

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