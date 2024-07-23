“Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

Наконец-то певица Глюкоза, недавно опозорившаяся на всю страну, сделала признание. Она объяснила причины своего странного поведения на концерте в Красноярске в личном блоге.

Глюк’oZa написала, что виной ее неадекватного поведения стали антидепрессанты, которые назначил врач после смерти бабушки Лидии. Родственница была самым близким человеком для артистки, поскольку воспитала ее и была рядом на протяжении всей жизни. Бабушка заменила ей родителей, у которых не было времени на дочь.

Певица поделилась с поклонниками, что последний месяц был очень сложным, ее мучили бессонница и панические атаки. Особенно ее задело отношение бывшего продюсера Макса Фадеева, которого, к слову, она выбрала крестным для своей дочери Лидии. После этого состояние Глюк’oZы ухудшилось.

“Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться”, – призналась Глюкоза.

Кроме того, Наталья добавила, что впервые принимала такие препараты и не знала, как они могут подействовать на нее. Она сожалеет, что расстроила тысячи поклонников по всей стране и, даже не надев черную водолазку, принесла извинения, дополнив их теплыми словами и признаниями в любви к слушателю.

Впрочем, ее глубокий пост не вызвал особого сочувствия в Сети. Многие не верят бывшей подопечной Фадеева и призывают рассказать все-таки правду. “Долго сочиняла ответ”, – пишут в комментариях пользователи Интернета.

Подруга Натальи Ионовой Ксения Собчак тут же выступила со словами поддержки и осудила бывшего продюсера звезды. Журналистка уверена, что продюсер просто пользуется ситуацией и ведет себя весьма цинично.