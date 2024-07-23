 

“Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

23.07.2024, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наконец-то певица Глюкоза, недавно опозорившаяся на всю страну, сделала признание. Она объяснила причины своего странного поведения на концерте в Красноярске в личном блоге.

Глюк’oZa написала, что виной ее неадекватного поведения стали антидепрессанты, которые назначил врач после смерти бабушки Лидии. Родственница была самым близким человеком для артистки, поскольку воспитала ее и была рядом на протяжении всей жизни. Бабушка заменила ей родителей, у которых не было времени на дочь.

Певица поделилась с поклонниками, что последний месяц был очень сложным, ее мучили бессонница и панические атаки. Особенно ее задело отношение бывшего продюсера Макса Фадеева, которого, к слову, она выбрала крестным для своей дочери Лидии. После этого состояние Глюк’oZы ухудшилось.

“Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться”, – призналась Глюкоза.

Кроме того, Наталья добавила, что впервые принимала такие препараты и не знала, как они могут подействовать на нее. Она сожалеет, что расстроила тысячи поклонников по всей стране и, даже не надев черную водолазку, принесла извинения, дополнив их теплыми словами и признаниями в любви к слушателю.

Впрочем, ее глубокий пост не вызвал особого сочувствия в Сети. Многие не верят бывшей подопечной Фадеева и призывают рассказать все-таки правду. “Долго сочиняла ответ”, – пишут в комментариях пользователи Интернета.

Подруга Натальи Ионовой Ксения Собчак тут же выступила со словами поддержки и осудила бывшего продюсера звезды. Журналистка уверена, что продюсер просто пользуется ситуацией и ведет себя весьма цинично.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Frankfurter Rundschau – российские планирующие бомбы меняют ход конфликта

23.07 / Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

23.07 / Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07 / Певший про “Голубую Луну” Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

23.07 / Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

23.07 / Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07 / «Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

23.07 / Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене 

23.07 / Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07 / Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика