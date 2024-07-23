 

Apple анонсирует линейку iPhone 17 с обновленными функциями и ценами

23.07.2024, 9:16, Разное
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По слухам, Apple планирует выпустить линейку iPhone 17 в 2025 году с рядом улучшенных функций и неожиданными ценами.

Согласно инсайдеру Ice Universe, все модели получат экраны с более высокой частотой обновления, но количество камер останется прежним. Модели Pro оснастят 12 ГБ оперативной памяти, в то время как младшие модели будут довольствоваться 8 ГБ.

Среди новинок самый примечательный iPhone 17 Slim с 6,65-дюймовым экраном, базовым чипом A19 и 8 ГБ оперативной памяти. Однако его цена составит не менее 1300 долларов, что ставит его в необычную позицию рядом с iPhone 17 Pro Max, который по слухам будет предлагаться по более низкой цене.

Линейка также включает iPhone SE 4 с 6,1-дюймовым экраном 60 Гц, процессором Apple A18, одной 48-мегапиксельной камерой и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Его цена будет варьироваться от 500 до 550 долларов.

Ice Universe известен своими точными прогнозами на рынке смартфонов, что делает эти слухи еще более достоверными. Напомним, он первым рассказал о тенденциях к водопадным экранам, выемке на iPhone X и новому дизайну iPhone 14.


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