Мнение «аналитика»: О самом главном для Украины… Без понимания этого ей не быть?

С цитаты начну в этот раз. «Москва ежегодно перекачивает через нашу страну на Запад 130 миллиардов кубометров газа. Если у нас откачают миллиард кубометров — это же ничтожная доля». Автора назову под катом, а пока — о том, к чему это всё.

Нам говорят, будто #Россия «напала» на Украину. То ли за её «европейский выбор», а то ли и вовсе без повода, на одних лишь фантазиях дедушки. Типа, шла такая #Украина, как та наивная девочка с кружевными трусиками, европейским шляхом. А тут р-р-раз! И напал на неё сосед, порушив все договоры и клятвы. Просто потому, что решил, будто может и право имеет.

Слыхали ведь такую «версию» событий, которую активно двигает пострадавшая сторона?

Но в её рамках как бы за кадром остаётся целая череда событий, которые в итоге привели к тому, что разногласия между соседями сначала охладили былую дружбу народов. Затем породили холодную вражду, а из неё уже раздули «горячий» конфликт, переросший в полномасштабный #кризис. И здесь, объективно говоря, Украина вовсе не выступает невинной жертвой соседской паранойи. Поклявшись в конце 1991 года «укреплять имеющие глубокие исторические корни отношения дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества» с Россией, пообещав «сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства» в рамках СНГ, она — годами! — последовательно и целенаправленно разрушала те самые «отношения дружбы и добрососедства» со старшим братом.

В 1992 году, не без давления США, кстати, Россия приняла на себя все долги бывшего #СССР как бы в обмен на все его активы. Это с самого начала была неравноправная сделка для РФ: полученные Союзом в 1980-х гг. западные кредиты быстро разошлись по республикам и «растаяли», но отвечать по ним всё равно было нужно. В свою очередь «активы» СССР были по большей части виртуальными, поскольку состояли в основном из нереальных ко взысканию долгов нищебродских стран «третьего мира», которые в итоге и были списаны. Понимая это, все бывшие союзные республики с удовольствием спихнули на Россию общее долговое бремя, чтобы идти в светлое будущее свободными от этого тяжкого груза. Что же Украина? А она сказала: «ОК, пусть Москва за нас заплатит, это правильно. Но пусть она отдаст нам часть советского золотого запаса и советской зарубежной собственности — это справедливо». Дружеские и добрососедские отношения, говорите?

Ладно, Вашингтон, которому вовсе не улыбалось иметь …дцать нищих и неплатежеспособных должников вместо одной России, в итоге немного прогнул Киев под «нулевой вариант». После двух лет переговоров. Но «обиделась» за это Украина именно на Россию. И стала истово верить, что Москва ей должна.

Далее были изумительные вещи в сфере торговли газом. От #СССР Украина унаследовала разветвлённую ГТС с газохранилищами и выходом на европейский рынок газа. Продавцом «голубого топлива» в Европу была #Россия, которая за его транзит расплачивалась с Украиной по весьма интересной схеме. Вместо денежных расчётов или хотя бы бартера «Газпром» предоставил Киеву фиксированную и весьма льготную цену на газ для внутреннего потребления — 50 долл. за тысячу кубометров. Притом что Германия в 1991-1999 гг. покупала российское сырьё по 90-110 долл. за тысячу кубов. Более того, даже за «сверхнормативный отбор» газа украинскими потребителями — воровство, если называть вещи своими именами — компенсация «Газпрому» должна была выплачиваться по ставке 80 долл. за тысячу кубов стыренного. Но не выплачивалась…

По самым скромным подсчётам, это всё означало, что РФ субсидировала украинскую экономику на 3-4 млрд долл. в год, получая за то вместо благодарности обвинения в «имперскости»! Но и этого Киеву было мало: тогда-то украинский президент Леонид Кучма и произнёс фразу, процитированную в начале заметки: мол, если украинцы откачают себе миллиард кубов нахаляву, от России не убудет. Добропорядочное и добрососедское отношение, ага.

К слову, именно в бытность автора книжки-агитки «Украина — не Россия» в главном кресле на Банковой, украинцы едва не начали… реальную войну с РФ. Конфликт из-за острова-косы Тузла, помните такой? Тогда россияне впервые с изумлением увидели, как сильно их ненавидят украинские «братья». Впоследствии Леонид Кучма признался, что отдал пограничникам приказ стрелять на поражение в русских, если те пересекут «красную линию», установленную Украиной в одностороннем и произвольном порядке. По приказу из Кремля русские остановились в 102 м, что вызвало просто бешеный всплеск эйфории среди украинских патриотов. «Русня слила» и «москали засс@ли» было самым приличным из того, что говорилось в те дни. Такая вот нерушимая дружба с украинской стороны.

Дальше было тоже много всякого разного. «Оранжевый» Майдан с первыми открыто выраженными антироссийскими лозунгами. Новый газовый конфликт Украины с Россией и новое газовое соглашение, которое с тогдашним российским премьером Владимиром Путиным подписала тогдашняя украинская «премьерша» Юлия Тимошенко. Бурная радость украинцев, что они опять н@еб@ли москалей и ещё более бурная злость в адрес русских, когда выяснилось, что хитрованы «козацького роду» в итоге н@еб@ли сами себя. Великие мрии о «Евроассоциации», вылившиеся в новый Майдан, госпереворот и курс на присоединение к НАТО. Который, между прочим, разом обнулил почти все прежние украино-российские договорённости, в основе которых «Декларація про державний суверенітет України», где было обязательство нейтрального и внеблокового статуса страны. Так что, простите, не РФ что-то там нарушила…

Шаг за шагом Украина упорно шла сначала к не-России, затем к контра-России, а потом и к анти-России. В итоге — к успеху пришла…

Ну и как он на вкус, этот самый успешный украинский успех? Хорошо запанували, «небратья»?

И ещё вопрос: почему украинцам так трудно понять, что не «Росія винна», а всё сами-сами?

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