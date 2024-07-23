Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

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Внешняя политика США оказалась в состоянии неопределённости после отказа Байдена продолжить президентскую гонку, указывает Associated Press. Если на Украине и в Европе больше опасаются прихода Трампа, то в Китае и Иране сомневаются, что смена главы Белого дома в принципе как-то повлияет на их отношения с Вашингтоном.



AP

Выход Байдена из президентской гонки привносит больше неопределённости в американскую внешнюю политику в тот момент, когда Запад столкнулся с конфликтами на Украине и в секторе Газа, укреплением Китая и взлётом ультраправых в Европе, пишет Associated Press. За 50-летнюю политическую карьеру нынешний президент наладил широкую сеть связей с различными мировыми лидеры, которыми не может похвастаться ни один кандидат на замену.

Байден поддерживал тесные отношения с Европой, тогда как Трамп пренебрежительно относится к союзникам. От предстоящих выборов зависит, сможет ли НАТО продолжать поддержку Украины и рушить амбиции авторитарных стран. По словам научного руководителя из Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, европейские лидеры против переизбрания Трампа и довольно сильно нервничают.

Любой кандидат от демократов наверняка продолжит военную поддержку Киева, однако на Украине и в Европе растёт недовольство промедлениями с американской помощью и ограничениями на использование западного оружия. «Большинство европейцев понимают, что Украина будет всё больше становиться обузой, — считает глава берлинского отделения Германского фонда Маршалла Судха Дэвид-Уилп. — Все пытаются подготовиться к любым возможным исходам». Трамп в случае победы обещал прекратить войну за один день, а его вице-президент Джей Ди Вэнс — один из самых ярых противников помощи Киеву.

В Израиле пытаются понять, что для них означает выдвижение Камалы Харрис. Если Байден всегда поддерживал страну с самого начала конфликта, то его заместитель публично критиковала властей за операцию в секторе Газа. В последние месяцы она чаще президента призывала к перемирию и осуждала вторжение в Рафах.

Иран прочно замешан в израильско-палестинском конфликте на стороне ХАМАС, тогда как США теряют контроль над регионом. Вместе с союзниками Вашингтон обвинил Тегеран в расширении ядерной программы и обогащении урана до небывалых 60%. Если Трамп в 2018 году вышел из ядерной сделки, то Байден хотел отказаться от жёсткой позиции предшественника, но не отменил экономические санкции, а попытки возобновить соглашение провалились. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани указал, что для его страны смена главы администрации США не имеет значения сама по себе — отношения между государствами могут поменять только «фундаментальные изменения во враждебной американской политике по отношению к Ирану».

В последнее время Байден и Трамп пытались перещеголять друг друга в противостоянии растущей военной мощи Пекина и защите американского бизнеса от дешёвого китайского импорта. Байден повысил тарифы на электрокары из Китая, а Трамп обещал ввести пошлины в 60% на все китайские товары. Они оба во время своего срока способствовали росту напряжённости с Пекином, и редактор газеты Global Times Ху Сицзинь не считает, что новый кандидат от демократов будет чем-то отличаться.