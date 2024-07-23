 

Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07.2024, 8:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Присоединившиеся к чешской инициативе по поставке Украине 800 тыс. снарядов страны не выделили все необходимые на её реализацию средства, пишет The Guardian. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал выделить дополнительные средства, чтобы докупить недостающих 300 тыс. боеприпасов.


АР

Чешская инициатива по поставке Украине 800 тыс. снарядов к концу года не будет полностью реализована, если присоединившиеся к ней страны не предоставят больше денег, пишет The Guardian со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. 

«Мы обеспечили финансирование на поставку полумиллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов, которые мы поставим к концу этого года», — заявил политик. Однако он уточнил, что из 18 стран, подписавшихся под планом, три ещё не внесли свой вклад. Липавский не назвал страны, которые до сих пор не выполнили свои обязательства, но отметил, что из-за них инициатива не досчитывается 300 тыс. боеприпасов.

Инициатива направлена на обеспечение ВСУ снарядами калибра 155 мм и другими боеприпасами советского образца. При этом, по словам министра, первые 45 тыс. снарядов прибыли на Украину в июне, ещё 100 тыс. поступят в июле и августе, и «с сентября эти поставки ускорятся». Согласившимся на инициативу странам будет предложено выделить дополнительные средства к сентябрю, чтобы инициатива могла продолжиться в 2025 году.


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