Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

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Поражение Камалы Харрис на выборах станет для демократов шансом вернуть избирателей, пишет UnHerd. Большинство американцев питает глубокое отвращение к ультралибералам, подобным Харрис, которые требуют запрета на добычу углеводородов, внедряют электромобили и добиваются репараций за рабство.



AP

Останься Джо Байден кандидатом в президенты от демократов, на ноябрьских выборах партии бы грозило неминуемое поражение — быть может, даже разгромное. Но даже после того, как президент вышел из гонки, партийные бонзы остались со столь же непопулярным вице-президентом Камалой Харрис, пишет UnHerd.

Будучи глубоко зависима от фракций чернокожих и прогрессивных левых, Харрис наверняка будет придерживаться повсеместно нелюбимой программы Байдена. Харрис потребует запрета на новую добычу углеводородов, будет внедрять электромобили, одновременно введет национальный контроль за арендной платой, спишет студенческие долги и будет продвигать репарации за рабство.

Учитывая, что лишь 15% их избирателей придерживаются строго либеральных взглядов, многие выйдут из партии с глубоким отвращением. Однако поражение от Трампа может вызвать столь необходимую внутреннюю переоценку — которая приведет к возрождению

Дышащая на ладан администрация Байдена все больше проникается прогрессизмом, однако избиратели-демократы движутся в противоположном направлении. Таким образом поражение в ноябре, даже разгромное, может пойти демократам на пользу. Воспользовавшись им как шансом победить левых, партия сможет сосредоточиться на непрекращающихся экономических невзгодах избирателей, которых стремительно теряет. Вернув себе рабочий класс, меньшинства и молодежь, демократы смогут сделать первые шаги к восстановлению политической власти, уверен автор.