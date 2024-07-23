 

Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07.2024, 4:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Поражение Камалы Харрис на выборах станет для демократов шансом вернуть избирателей, пишет UnHerd. Большинство американцев питает глубокое отвращение к ультралибералам, подобным Харрис, которые требуют запрета на добычу углеводородов, внедряют электромобили и добиваются репараций за рабство.


AP

Останься Джо Байден кандидатом в президенты от демократов, на ноябрьских выборах партии бы грозило неминуемое поражение — быть может, даже разгромное. Но даже после того, как президент вышел из гонки, партийные бонзы остались со столь же непопулярным вице-президентом Камалой Харрис, пишет UnHerd.

Будучи глубоко зависима от фракций чернокожих и прогрессивных левых, Харрис наверняка будет придерживаться повсеместно нелюбимой программы Байдена. Харрис потребует запрета на новую добычу углеводородов, будет внедрять электромобили, одновременно введет национальный контроль за арендной платой, спишет студенческие долги и будет продвигать репарации за рабство.

Учитывая, что лишь 15% их избирателей придерживаются строго либеральных взглядов, многие выйдут из партии с глубоким отвращением. Однако поражение от Трампа может вызвать столь необходимую внутреннюю переоценку — которая приведет к возрождению

Дышащая на ладан администрация Байдена все больше проникается прогрессизмом, однако избиратели-демократы движутся в противоположном направлении. Таким образом поражение в ноябре, даже разгромное, может пойти демократам на пользу. Воспользовавшись им как шансом победить левых, партия сможет сосредоточиться на непрекращающихся экономических невзгодах избирателей, которых стремительно теряет. Вернув себе рабочий класс, меньшинства и молодежь, демократы смогут сделать первые шаги к восстановлению политической власти, уверен автор.

 


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