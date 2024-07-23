Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

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На выборах в Европарламент многие европейцы голосовали за мир. Однако избрание Урсулы фон дер Ляйен стало подтверждением антироссийской политики представителей европейской элиты, выступающей за затягивание конфликта на Украине, пишет RS. Впрочем, стоит Трампу победить, и взгляды правящей касты могут внезапно измениться, уверен RS.



AP

18 июля Европейский парламент избрал немецкого консерватора Урсулу фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии на второй пятилетний срок. Во внешней политике это сулит дальнейшую поддержку консенсуса по конфликту на Украине вкупе со стремлением изолировать антивоенных скептиков как справа, так и слева. Первая сессия новоиспеченного парламента прочертила яркие границы и установила четкое разделение на ближайшие пять лет, пишет Responsible Statecraft.

Во-первых, большинство наотрез отклонило просьбу крайне правых «Патриотов Европы» под началом французского «Национального объединения» и партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» включить в повестку дня пленарного заседания обсуждение совершенного в минувшие выходные покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, который идет на переизбрание от Республиканской партии.

Дабы подчеркнуть изоляцию «Патриотов», пять фракций представили привычно жесткий для себя текст, потребовав, среди прочего, снятия любых ограничений на удары поставленными Украине западными системами по военным целям на территории России. При этом ЕС не проявил ни малейшего интереса к тому, чтобы рассмотреть комментарии Орбана, сформулированные в письме президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю, по существу.

«Патриоты Европы» внесли по Украине альтернативное предложение, призвав стороны украинского конфликта «открыть дипломатические каналы ради прочного мирного соглашения», однако центристы немедленно заклеймили их путинскими марионетками. Как и ожидалось, текст большинства был принят подавляющим большинством голосов: 495 против 137. Таким образом, отказ от дипломатии представляется сознательным выбором, а не просто вопросом политического удобства.

Хотя лидеры фракций большинства поздравили друг друга с тем, что благополучно отправили Орбану еще один «мощный сигнал», не все законодатели придерживаются того же мнения. Немецкий депутат от левой партии Сары Вагенкнехт и опытный дипломат ООН Михаэль фон Шуленберг посетовал, что проект большинства зиждется на «затягивании и расширении боевых действий войны вплоть до военной победы над Россией, которая сейчас совершенно нереальна».

Как показал недавний опрос Европейского совета по международным отношениям, такие взгляды весьма распространены среди европейцев, включая электорат основных политических партий. Однако, как показала первая сессия нового Европейского парламента, в органе, который их якобы представляет, им по-прежнему не место.

Примерно та же самая коалиция выбрала антироссийскую «ястребиню» фон дер Ляйен на второй срок. Добавьте к этому назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, некогда ратовавшей за расчленение России, верховным представителем ЕС по внешней политике, и преемственность институтов ЕС по украинскому вопросу станет окончательной.

Но даже такая расстановка сил в ЕС может измениться с приходом администрации Трампа-Вэнса, если та затеет сокращение американского присутствия в Европе. В этом случае европейцам придется либо воевать с Россией на Украине при значительно более скромной поддержке США, либо всерьез задуматься о том, как прекратить конфликт путем переговоров, пишет автор.