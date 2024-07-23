Мнение: В Германии дела идут неважно, некоторые немцы уже возвращаются в Россию

1. В лихие девяностые русские немцы массово уезжали в Германию. Перспектива сытой буржуйской жизни на «исторической родине» выглядела гораздо заманчивее, чем неприглядная реальность кишащей бандитами посткоммунистической России. Теперь ситуация совершенно иная: в Германии мало денег и мало порядка. Всё больше немцев с русскими корнями задумываются о возвращении домой (ссылка):



Немец из Берлина бежал в Россию после того, как его уволили за отказ осудить спецоперацию <…>

Руслан Рюмшюссель <…> — бывший советский офицер, у него два гражданства. В Германии он работал в охране. До начала СВО немецкое руководство компании было вежливо и ценило его. Но после февраля 2022 года всё изменилось, рассказал мужчина RT.

Когда Руслан не пустил в мужской туалет на концерте женщину с наклеенными усами, считавшую себя мужчиной, на работе его отчитали. Позднее американским владельцам фирмы доложили, что Руслан придерживается пророссийских взглядов. Тогда его и заставили осудить СВО письменно и отказаться от своих убеждений:

«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. И это донесли до американцев, и меня выгнали. Один пророссийский полицейский начальник в Берлине мне сказал: «Смотри, ты военный и пророссиянин, ты не осуждаешь СВО — за тобой могут прийти».

Он продал дом и вещи, бежал в Россию через Стамбул, после чего поселился в Великом Новгороде на участке с видом на Рюриково городище <…>. Руслан также перевёз свою 86-летнюю маму-немку (на видео), которая уже получила российское гражданство.

2. Немецкие СМИ вполне откровенно пишут о провале антироссийских санкций (ссылка):



Антироссийские санкции стран Запада почти не повлияли на Москву и являются провалом. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Российская экономика активно растет благодаря военной промышленности (…). Если смотреть трезво, санкционную политику Запада стоит назвать провалом. Когда мы говорим о введении санкций для прекращения конфликта, ограничения должны работать быстро, а не в течение очень длительного периода времени», — передает газета.

Издание отмечает, что в долгосрочной перспективе Россия снова будет свободно участвовать в мировой торговле, «хочет этого Запад или нет».

По поводу того, на кого оказали эффект антироссийские санкции, Кримсональтер пишет (ссылка):

Минутка «Киссинджер опять прав».

Недавно вышло исследование Bloomberg Economics:

«Согласно исследованию Bloomberg Economics, немецкая промышленность не сможет полностью избавиться от последствий спада последних лет.

Несмотря на высокие ожидания в отношении восстановления после удара пандемии и недавнего энергетического кризиса [прим. Кримсон: это эвфемизм для описания «последствий антироссийских санкций и подрыва «Северных потоков»]», анализ, опубликованный в четверг, предполагает, что половина из примерно 7%-ного дефицита промышленной активности сохранится [прим. Кримсон: навсегда].

«Следует ожидать циклического восстановления промышленности по мере смягчения денежно-кредитной политики и восстановления спроса», — заявил Мартин Адеммер, экономист Блумберг во Франкфурте. «Но возврата к нормальности, существовавшей до 2019 года, не будет — сектор, похоже, получил перманентный ущерб».»

Прав был Киссинджер (буду повторять снова и снова): «Быть врагом США опасно, а быть другом США смертельно».

3. Раньше западные, в том числе немецкие журналисты пытались рассказывать о том, какая Россия «изолированная» санкциями и в дипломатическом отношении. Теперь же мы видим вот такие заголовки – «Изолированная Германия опасается второго срока Трампа» (ссылка):

Собственно, для европейцев всё только начинается. Скоро Дональд Трамп начнёт доить Евросоюз настолько жёстко, что экономические новости получат пометку «18+». Причина в том, что деньги американцам нужны, на интересы европейцев им наплевать, а сдать американцам русофобию вместо денег, как это было при Байдене, при Трампе уже не получится. Мы с Кримсональтером обсуждали это непотребство в воскресной Свинье (ссылка).

Если европейцы каким-то чудом не вырвутся из под власти США — а шансов на это пока что не очень много — скоро мы сможем увидеть повторение сцен из русской классики: немцы поедут в Россию не только за свободой, но и за прозаическим заработком.