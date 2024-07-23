 

Рупор кремлевской пропаганды: Байдена удерживают в Форосе

23.07.2024, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шутки-шутками, но конгрессмены-республиканцы публично требуют доказать, что Байден удерживается на даче в Форосе жив и продолжает выполнять обязанности президента США. Конспирологическая версия гласит, что последний раз живого Байдена видели, когда он поднимался на борт самолета на котором он улетел "лечить ковид".
Полагаю, Байден нас так скоро не порадует и на след.неделе после соответствующей обработки его предъявят публике.

Для нас это пока что мало что меняет, учитывая, что и ранее "короля играла свита"

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Путешествие в загробный мир – рассказ очевидца

24.07 / Мнение: Образчик оскотинивания

24.07 / Утоляем жажду без вреда для организма

24.07 / Мнение: Связь

24.07 / Мнение: Долговая удавка США, инфляция американского барбекю и «мусорный бак на колёсах»

23.07 / Мнение: Съездил в Питер. Обалдел

23.07 / Не выдержала – Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина

23.07 / Мнение: Питерское метро

23.07 / “Я звезда, я важна” – Семенович честно призналась в “звездной болезни”

23.07 / Helldivers 2 готовится к крупнейшему обновлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика