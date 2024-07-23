Рупор кремлевской пропаганды: Байдена удерживают в Форосе

Шутки-шутками, но конгрессмены-республиканцы публично требуют доказать, что Байден удерживается на даче в Форосе жив и продолжает выполнять обязанности президента США. Конспирологическая версия гласит, что последний раз живого Байдена видели, когда он поднимался на борт самолета на котором он улетел "лечить ковид".

Полагаю, Байден нас так скоро не порадует и на след.неделе после соответствующей обработки его предъявят публике.

Для нас это пока что мало что меняет, учитывая, что и ранее "короля играла свита"

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