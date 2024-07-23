 

Как Сафронова: мошенники развели Радзинского на баснословную сумму

23.07.2024, 0:30, Новости дня
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Преступники не брезгуют ничьими деньгами, а в последнее время все чаще обманывают знаменитостей. Недавно мошенники развели писателя Эдварда Радзинского на баснословную сумму. Драматург лишился 45 миллионов рублей. Месяц назад на ту же уловку попался художник Никас Сафронов.

Эдварду Станиславовичу позвонили якобы из “Википедии” и предложили обновить о нем информацию на сайте. Радзинский отказался разговаривать, мотивируя это нехваткой времени. Далее последовал звонок от “сотрудников ФСБ”. И завертелась классическая схема обмана. В итоге мошенники напугали драматурга, что он рискует лишиться всех накоплений.

Радзинский не на шутку испугался и попался на удочку обманщиков. Вскоре он снял со своего счета 45 миллионов рублей, которые откладывал на покупку квартиры, и передал их одному из преступников.

Полицейские тут же задержали 19-летнего курьера, который не стал отрицать свою вину.

Напомним, немного раньше почти по такой же схеме развели Никаса Сафронова. Тот, в отличие от драматурга, согласился исправить информацию в “Википедии”, тогда мошенники взломали его аккаунт в “Госуслугах” и мессенджерах и стали просить от имени знаменитости деньги у его знакомых.

Олег Газманов, которому пришло смс от художника, заподозрил неладное и тем самым спас многих звезд от потери финансов.


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