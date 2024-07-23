Мнение: Старая не-Дева Америки



Лепота. Камала Харрис со своим мужем и “своими детьми”

Про Камалу Харрис занятно, что ей стукнет 60 (пенсия по новейшим путинским меркам для женщин), но она не имеет детей и никогда не рожала. Более того – она и замуж вышла впервые в 50 лет от роду. То есть это практически старая дева – хотя в самих США у нее в этом плане прямо противоположная репутация; более того – злые языки даже утверждали, что всю свою карьерную дорогу она прокладывала – вперед и вверх – именно тем самым местом, которое так подвело ее в плане выполнения путинских же планов по деторождению.

Переусердствовала, стало быть.

Я лишний раз подивился на усердную работу выборных политтехнологов в Штатах. Ведь, в самом деле – стояла непростая профессиональная задача: черную бабу (пусть не негритянку, а индуску) с, мягко говоря, непростой биографией двинули аж в вице-президенты США, ей в 2020 году 55 лет – а у нее нет и, главное, никогда и не было детей! А ведь США даже сейчас – довольно патриархальная и даже местами богобоязненная страна.

А тут оказывается, что до 50 она и замужем-то никогда не была! Конфуз. Что делать? Получается ведь такая малость хиппарская биография, чтобы не сказать круче. Не всем понравится (какое лицемерие, небось мужикам-то и не такое прощают, ай-яй-яй!)

Но что думаете? Они нашли выход! (что, в общем, немудрено при тотальном господстве “демократических” СМИ на всех уровнях). Выход такой: поскольку Камале хотя бы хватило ума выйти замуж “лучше поздно чем никогда”, в 2014 году за некоего адвоката-ровесника по имени Дуг (когда обоим стукнуло полвека), то у Дуга-адвоката, по счастью для политтехнологов, это оказался второй брак. А в первом – о радость! – у него уже народилось целых двое детей! Дальнейшее – дело техники: Харрис просто поручили… везде представлять этих двоих, Коула и Эллу, как своих любимых крошек! Дело в шляпе. Кто там среди публики станет разбирать, что это за крошки такие и откуда они взялись?

И ничего, что на момент брака с Дугом первому “крошке” было уже 20 лет, а второй крохотуле – 15. Любви же (материнской) все возрасты покорны?

Ну и вот. Дивно. Так Харрис и стала вполне пристойной “детной” мамашей – хоть в вице, а хоть и прямо в президентши. “Биография позволяет”.