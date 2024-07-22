 

“Муж не доверяет” – Орлова рассказала о “дешевой манипуляции” любимого мужчины

22.07.2024, 22:15, Разное
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В своем аккаунте в популярной социальной сети Ольга Орлова выступает в качестве эксперта по семейным отношениям. Поклонники нередко обращаются к ней за советом, задавая вопросы о личном. Телезвезда охотно делится своим мнением. Причем в своих высказываниях знаменитость нередко категорична.

В частности, недавно подписчица пожаловалась Орловой на своего мужа, которому не свойственно доверие. “Муж не доверяет, и пусть. Это его выбор – страхи, комплексы и так далее. Вам зачем “заслуживать доверие”?” – ответила Ольга поклоннице. Телезвезда считает, что любимый мужчина подписчицы занимается “дешевой манипуляцией”. “Я тебе доверяю, а ну-ка, покажи мне, на что ты способна ради меня!” И вы уже, стирая подошву, спешите “служить” – написала бывшая солистка группы “Блестящие”. Она отказалась называть такие отношения здоровыми.

Сама Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом по имени Валерий. Он на 10 лет старше телезвезды. В феврале прошлого года она родила от возлюбленного дочь Анну. Также у Ольги есть сын от первого брака. В этом году наследнику бывшей певицы, Артему, в этом году исполнилось 23 года.


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