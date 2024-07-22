Мнение: Так кто ж стоял за Байденом?

Довольно забавно то, что Байден объявил о своем судьбоносном решении не участвовать в выборах в своем как бы блоге в «сети Х» имени Илона Маска, то есть в бывшем Твиттере. При том, что Маск ни в коей мере не скрывает своих протрамповских и вообще республиканских симпатий. Еще более интересно, что Байден, собственно, только в этом «Икс» и огласил свое решение – больше нигде. Другими словами, Белый Дом в лице Байдена дал Маску самый, возможно, горячий эксклюзив в мире на сегодняшний день.

А почему? С какой стати такой вдруг прогиб перед Маском – который, кстати, через тот же бывший Твиттер специально раскручивал скандалы вокруг сына «сонного Джо» – Хантера Байдена, в частности, опубликовал внутренние документы Твиттера, показывающие, как в 2020 году сотрудники ФБР (!) пришли прямо в главное здание Твиттера и там «помогали» «модераторам» блокировать распространение по Сети компромата насчет «ноутбука Хантера».

А ведь угасающий мозг Байдена-старшего если на что и реагирует более-менее рационально и осознанно, то это как раз на информацию о последнем своем уцелевшем сыне-кровиночке (старшего он потерял в 2015 году). То есть, как мне кажется, последнее, что Байден хотел бы раскручивать, так это соцсеть Илона Маска.

Да и зачем ему?! Он мог бы записать видеообращение (дублей-то можно было б делать сколько хочешь). Мог бы пригласить прикормленных и совершенно ручных журналистов откуда угодно – хоть из Нью-Йорк Таймс, хоть из CNN. В конце концов, даже Борис Ельцин, находившийся в примерно похожем состоянии, все-таки нашел в себе силы записать знаменитое «Я устал. Я ухожу» и обратиться с этим к нации.

А тут – нет. Черкнул, типа, писулю в соцсеть – да и всё. Несмотря на то, что еще неделю и две назад цеплялся за кресло руками и зубами.

Какая интересная мысль напрашивается в связи со всем этим? НЕ ОН ПИСАЛ.

То есть мы видим что-то вроде госпереворота, который совершается онлайн прямо на глазах всего мира в самой мощной державе мира. И публикация именно в «Икс» (и больше нигде) – это что-то вроде прощального издевательства. Фальсификаторы-профессионалы, ради смеха назвавшие себя «демократами», на чьих мутных делишках «сонный Джо» не приходя в сознание 4 года назад въехал во власть – теперь и изымают его из власти точно таким же макаром. «Слышь, братан? А ты уже не в гонке. Ты вчера того… отрекся. – Как? Где?! – В своем типа канале… в сети Икс… ну, который Твиттер, ты ж, старый черт, так и не привык до сих пор к новым названиям. Так что отдыхай, дедуля».

Круто, чё. Был и нету. Методом спецоперации – стерли как ластиком. С Ельциным у нас и то обошлись с большим уважением. Мне не жалко, конечно – Байден заслужил и не такое обращение. Но.

Все эти навязчивые латиноамериканские мотивы в самых ключевых сферах политики США не могут не настораживать. Тем более, что отстранение «овоща Байдена», если честно – в принципе техническая операция, не в ней суть. Возможно, этой поспешностью с укладыванием «президента» обратно в коробку пытаются всячески замылить от Америки по-настоящему важный вопрос: если Байден в самом деле (что уже стало очевидным для самых тупых и для самых упертых) все время своего президентства был, мягко говоря, «ограниченно вменяемым» – то кто же, собственно, управлял США и принимал важнейшие решения ВМЕСТО него? И – на каком, собственно, основании НЕКТО принимал решения ВМЕСТО действующего президента США, если его дееспособность не подвергалась официально никакому сомнению?

И если КТО-ТО 4 года работал вместо действующего президента, чья дееспособность не подвергалась никакому сомнению официально – то что это, как не длящийся во времени государственный переворот?

Напрашиваются, конечно, аналогии с родной РФ. И не с Ельциным, а с другим «бункерным дедом», посвежее. И возникает любопытный и совсем уж неполиткорректный вопрос: какой смысл в демократии, если потом все равно неизвестно, КТО будет управлять на самом деле? Может быть, с какого-то момента что-то сильно перепутали, и демократию перепутали с Фемидой? И теперь «богиня Демократия» бродит, бедняжка, с повязкой на глазах и слепо тычется во все углы, а вот Фемида нынче вполне зрячая, зоркая и гребет к себе все что видит?