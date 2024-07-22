 

Выход Байдена из президентской гонки, рождает сомнения о его способности управлять страной

22.07.2024, 20:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден отказался продолжать участие в избирательной кампании и тем самым поставил страну перед вопросом, может ли он исполнять свои обязанности президента. Кэролайн Левитт, возглавляющая пресс-службу кампании Дональда Трампа считает, что нет. В эфире Fox News она указывает, что своим признанием Байден дал понять всем, в том числе соперникам США, что он слаб и не пригоден для своих обязанностей. Левитт требует от демократической партии ответа, кто управляет страной.

КЭРОЛАЙН ЛЕВИТТ, пресс-секретарь президентской кампании Дональда Трампа: Это вопрос номер один, который каждый эксперт и журналист должны задать демократической партии, Джо Байдену и Камале Харрис. Если Джо Байден по собственному признанию, не может продолжать участвовать в избирательной гонке, то он точно не способен и управлять. Он не может вести переговоры с нашими иностранными оппонентами. Ему нельзя доверить защиту нашей родины от преступников и террористов, желающих вторгаться в нашу страну.

Сейчас мы входим на новую, неизвестную территорию, где президент США признал, что он не может служить, не может служить ещё четыре года. Наши противники точно примут это к сведению. Это глубоко тревожное время. Элита демократической партии, контролирующая этот процесс, обязательно должна ответить: кто принимает решение? Кто руководит?

И я обозначу единственную причину, по которой мы ведём этот разговор. Единственная причина, причина, из-за которой Джо Байдена выбыл из этой гонки, — доминирующее выступление президента Трампа в дебатах всего несколько неделей назад. Он сорвал завесу с этого заговора. Это выведение на свет заговора и лжи народу о когнитивном упадке Джо Байдена, в которых были замешаны демократическая партия и СМИ. Теперь бочка переполнилась, все видят Джо Байдена таким, какой он есть: коррупционным политиком-карьеристом, который не пригоден служить этой стране или руководить ею.

Дата выхода в эфир 22 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

23.07 / Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07 / Певший про “Голубую Луну” Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

23.07 / “Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

23.07 / Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

23.07 / Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07 / «Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

23.07 / Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене 

23.07 / Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07 / Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика