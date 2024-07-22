Выход Байдена из президентской гонки, рождает сомнения о его способности управлять страной

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Джо Байден отказался продолжать участие в избирательной кампании и тем самым поставил страну перед вопросом, может ли он исполнять свои обязанности президента. Кэролайн Левитт, возглавляющая пресс-службу кампании Дональда Трампа считает, что нет. В эфире Fox News она указывает, что своим признанием Байден дал понять всем, в том числе соперникам США, что он слаб и не пригоден для своих обязанностей. Левитт требует от демократической партии ответа, кто управляет страной.

КЭРОЛАЙН ЛЕВИТТ, пресс-секретарь президентской кампании Дональда Трампа: Это вопрос номер один, который каждый эксперт и журналист должны задать демократической партии, Джо Байдену и Камале Харрис. Если Джо Байден по собственному признанию, не может продолжать участвовать в избирательной гонке, то он точно не способен и управлять. Он не может вести переговоры с нашими иностранными оппонентами. Ему нельзя доверить защиту нашей родины от преступников и террористов, желающих вторгаться в нашу страну.

Сейчас мы входим на новую, неизвестную территорию, где президент США признал, что он не может служить, не может служить ещё четыре года. Наши противники точно примут это к сведению. Это глубоко тревожное время. Элита демократической партии, контролирующая этот процесс, обязательно должна ответить: кто принимает решение? Кто руководит?

И я обозначу единственную причину, по которой мы ведём этот разговор. Единственная причина, причина, из-за которой Джо Байдена выбыл из этой гонки, — доминирующее выступление президента Трампа в дебатах всего несколько неделей назад. Он сорвал завесу с этого заговора. Это выведение на свет заговора и лжи народу о когнитивном упадке Джо Байдена, в которых были замешаны демократическая партия и СМИ. Теперь бочка переполнилась, все видят Джо Байдена таким, какой он есть: коррупционным политиком-карьеристом, который не пригоден служить этой стране или руководить ею.

Дата выхода в эфир 22 июня 2024 года.