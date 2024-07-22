Демократы получили рекордную сумму пожертвований после снятия Байдена

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Снятие Байдена помогло демократам собрать за день рекордную сумму пожертвований, приводит Le Figaro данные платформы по сбору средств ActBlue. К 21:00 по местному времени штаб получил $46,7 миллионов в кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.



AP

Платформа по сбору средств ActBlue сообщила о рекордном числе пожертвований в пользу Демократической партии, пишет Le Figaro. Поводом послужила новость о выходе Байдена из президентской гонки и выдвижение кандидатуры Камалы Харрис.

«По состоянию на 21:00 по местному времени рядовые сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис», — заявили в соцсети X организаторы. По их словам, в этот день была собрана самая крупная сумма денег за всю кампанию 2024 года.