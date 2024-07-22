 

Демократы получили рекордную сумму пожертвований после снятия Байдена

22.07.2024, 20:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Снятие Байдена помогло демократам собрать за день рекордную сумму пожертвований, приводит Le Figaro данные платформы по сбору средств ActBlue. К 21:00 по местному времени штаб получил $46,7 миллионов в кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.


AP

Платформа по сбору средств ActBlue сообщила о рекордном числе пожертвований в пользу Демократической партии, пишет Le Figaro. Поводом послужила новость о выходе Байдена из президентской гонки и выдвижение кандидатуры Камалы Харрис.

«По состоянию на 21:00 по местному времени рядовые сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис», — заявили в соцсети X организаторы. По их словам, в этот день была собрана самая крупная сумма денег за всю кампанию 2024 года.


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