 

“Как вам не стыдно?!” – Волочкова разразилась гневной тирадой – вспомнила Плисецкую

22.07.2024, 19:57, Разное
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Каждая публикация Анастасии Волочковой в популярной социальной сети активно обсуждается публикой. Поведение балерины на некоторых кадрах вызывает у народа вопросы. Они подозревают, что артистка слишком часто пребывает в нетрезвом состоянии, не стесняясь при этом позировать и говорить что-то на камеру.

Например, недавние видео и фото Волочковой, сделанные на некой базе отдыха, снова пристально рассмотрели злопыхатели, которые осыпали артистку едкими комментариями. Та в очередной раз не выдержала наплыва хейтеров, поэтому разразилась гневной тирадой.

“Кам вам не стыдно?! Осуждать меня”, – написала танцовщица в новой публикации.

Она не понимает, за что народ ее критикует. По мнению Волочковой, она вольна проводить время так, как считает нужным, и посторонним людям до этого не должно быть никакого дела. Кроме того, Анастасия полагает, что имеет право немного расслабиться, поскольку много времени посвящает творчеству.

“Я отдыхаю, как хочу!” – заявила знаменитость.

Также Анастасия Волочкова упомянула приму-балерину Большого театра СССР Майю Плисецкую. 48-летняя танцовщица уверена, что покойная артистка охраняет ее.


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