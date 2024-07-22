Samsung дал рекомендации по эксплуатации Galaxy Ring

Компания Samsung выпустила рекомендации по безопасной эксплуатации своего нового устройства Galaxy Ring, разработанные с учетом возможных рисков.

Galaxy Ring следует беречь от ударов, так как он не предназначен для занятий спортом или интенсивных активностей, где возможны столкновения с твердыми поверхностями. Гаджет не следует использовать при поднятии тяжестей, поскольку давление от штанги может повредить его.

Лицам, постоянно контактирующим с магнитными полями, следует соблюдать осторожность при использовании Galaxy Ring, так как магниты могут повлиять на работу шагомера.

Samsung также предупреждает о возможных аллергических реакциях на материалы устройства. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Galaxy Ring поступит в продажу до конца месяца. Стоимость устройства составляет $400 или около 35 000 рублей по текущему курсу.