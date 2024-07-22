Уролог описал типичный портрет мужчины с аденомой простаты

Уролог Николай Григорьев проанализировал клинические данные и составил обобщенный портрет мужчины, подверженного аденоме простаты – доброкачественному увеличению предстательной железы.

По словам специалиста, характерная черта такого пациента – возраст старше 50 лет. Внешне он часто выглядит усталым, раздраженным и испытывает недосып.

Аденома простаты связана с частыми ночными позывами к мочеиспусканию, что нарушает сон человека. Это приводит к снижению энергии, переутомлению и повышенной раздражительности.

Увеличенная простата сдавливает мочевыводящий канал, затрудняя полный отток мочи. Мужчины начинают посещать туалет чаще, однако количество выделяемой мочи уменьшается.

Симптомы заболевания становятся заметными в возрасте от 30 до 50 лет, когда в организме происходят определенные изменения. К 60 годам аденома простаты диагностируется у половины мужчин. Оставлять ее без лечения не рекомендуется.

В качестве первичной терапии обычно назначают медикаментозное лечение. При снижении эффективности препаратов или появлении побочных эффектов рассматривается возможность хирургического вмешательства.