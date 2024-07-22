 

Социальная сеть «ВКонтакте» вернёт стену

22.07.2024, 19:33, Разное
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Разработчики социальной сети «ВКонтакте» объявили о скором возвращении стены, которую упразднили в октябре 2010 года.

Как оказалось, работа в этом направлении велась с момента покупки сайта у Павла Дурова. По словам главы отдела инновационных разработок Георгия Варламова, было очень сложно разобраться в технической структуре соцсети.

– ВКонтакте писали олимпиадники, а понять код олимпиадников как правило способны только ребята, которые внешне похожи на математика Григория Перельмана, – признался он. – Мы с трудом нашли таких, мы с трудом поняли, как вернуть стену, но теперь работа, наконец, завершена.

Разработчики рассчитывают, что теперь в соцсеть вернутся те, кто покинул её с 2010 года.

– Информация о пользователе, согласно условиям соглашения, хранится 5 лет. То есть, технически мы можем разослать приглашения только тем, кто удалился не раньше 2019 года, – продолжает Варламов. – Но в этом случае мы решили сделать исключение и уведомить о возвращении стены вообще всех неактивных пользователей – по электронной почте, через SMS, через Госуслуги. Все должны вернуться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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