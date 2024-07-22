«Нет спроса» — отели в Париже жалуются на низкую загруженность перед ОИ

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За несколько дней до начала Олимпийских игр парижские отельеры не скрывают разочарования: число бронирований даже меньше, чем в прошлом году, передаёт BFM TV. В профсоюзе объясняют, что туристы и французы не приезжают в столицу из-за введённых мер безопасности: QR-коды и кордоны слишком сильно напоминают им о коронакризисе.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ, управляющий парижского отеля: Три номера — пустой, пустой, и здесь пустой…

Управляющий этого отеля в Париже не верит своим глазам. Лишь треть номеров заняты — намного меньше, чем рассчитывали за несколько дней до начала Олимпийских игр.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ: Мы совсем не ожидали такой низкой заполняемости ни среди моих коллег-отельеров, ни соседних рестораторов. Ожидался большой ажиотаж, много народу, но пока до этого далеко.

Из-за отсутствия постояльцев доход отеля сократился в два раза по сравнению с прошлым годом, и пока ничто не говорит об улучшении ситуации.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ: Сейчас число бронирований очень низкое и не растёт, даже после понижения цен. Нет спроса. На период Олимпийских игр у нас 32 процента загрузки, тогда как в прошлом году было 89 процента, к тому же цены были выше.

В другом столичном отеле также разочарованы. Июль совсем не оправдал надежд.

АЛЕССАНДРА БРАГОЛИ, директор парижского отеля: Заполняемость на 35 процента ниже, чем в прошлом году. Доход, который должен был составить порядка два миллиона, сократится вполовину.

Представитель гостиничного сектора считает, что туристы избегают Олимпийских игр.

ФРАНК ДЕЛВО, председатель профсоюза работников гостиничного бизнеса (UMIH) в Парижском регионе: Туристы и французы не привыкли к QR-кодам, к периметрам безопасности. Они не хотят возвращения в период ковида, так что предпочитают не приезжать, чтобы не искать QR-коды и бронирования.

Хотя туристы пока не спешат в отели, Париж намерен принять 15 миллионов гостей во время Игр — на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.

Дата выхода в эфир 22 июля 2024 года.