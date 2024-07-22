 

«Нет спроса» — отели в Париже жалуются на низкую загруженность перед ОИ

22.07.2024, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За несколько дней до начала Олимпийских игр парижские отельеры не скрывают разочарования: число бронирований даже меньше, чем в прошлом году, передаёт BFM TV. В профсоюзе объясняют, что туристы и французы не приезжают в столицу из-за введённых мер безопасности: QR-коды и кордоны слишком сильно напоминают им о коронакризисе.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ, управляющий парижского отеля: Три номера пустой, пустой, и здесь пустой…

Управляющий этого отеля в Париже не верит своим глазам. Лишь треть номеров заняты — намного меньше, чем рассчитывали за несколько дней до начала Олимпийских игр.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ: Мы совсем не ожидали такой низкой заполняемости ни среди моих коллег-отельеров, ни соседних рестораторов. Ожидался большой ажиотаж, много народу, но пока до этого далеко.

Из-за отсутствия постояльцев доход отеля сократился в два раза по сравнению с прошлым годом, и пока ничто не говорит об улучшении ситуации.

ГИЙОМ РЮМЬЕЛЬ: Сейчас число бронирований очень низкое и не растёт, даже после понижения цен. Нет спроса. На период Олимпийских игр у нас 32 процента загрузки, тогда как в прошлом году было 89 процента, к тому же цены были выше.

В другом столичном отеле также разочарованы. Июль совсем не оправдал надежд.

АЛЕССАНДРА БРАГОЛИ, директор парижского отеля: Заполняемость на 35 процента ниже, чем в прошлом году. Доход, который должен был составить порядка два миллиона, сократится вполовину.

Представитель гостиничного сектора считает, что туристы избегают Олимпийских игр.

ФРАНК ДЕЛВО, председатель профсоюза работников гостиничного бизнеса (UMIH) в Парижском регионе: Туристы и французы не привыкли к QR-кодам, к периметрам безопасности. Они не хотят возвращения в период ковида, так что предпочитают не приезжать, чтобы не искать QR-коды и бронирования.

Хотя туристы пока не спешат в отели, Париж намерен принять 15 миллионов гостей во время Игр — на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.

Дата выхода в эфир 22 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

23.07 / Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07 / Певший про “Голубую Луну” Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

23.07 / “Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

23.07 / Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

23.07 / Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07 / «Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

23.07 / Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене 

23.07 / Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07 / Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика