Прокремлевский педофил Риттер: США никогда не защищали демократию, их цель — вечная война

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Если присмотреться к внешней политике США, то можно прийти к неутешительному выводу о том, что эта страна в любом регионе мира всегда разжигала войны, и её никогда на самом деле не заботила демократия и защита чьих либо прав. С таким мнением выступил военный эксперт Скотт Риттер в интервью Dialogue Works. В качестве противоположного примера он приводит Китай и Россию, которые стремятся созидать, а не рушить.

СКОТТ РИТТЕР, ветеран разведки морской пехоты США: Всё, на чём зиждутся США после окончания Второй мировой войны — это постоянный конфликт. Мы не способствуем делу мира. Когда такое случалось последний раз? Это не про нас. Мы стремимся к результатам. Если результата можно добиться без насилия — отлично. Но пока мы пытаемся прийти к нему ненасильственным путём, постоянно подразумевается угроза потенциального кровопролития, для чего требуется вся эта милитаризованная система. Мы способствуем войне. Нет ни одного уголка на планете, где США содействовали бы миру. Ближний Восток, Персидский залив, Тихоокеанский регион, Европа: везде суть – война. Все наши действия обусловлены войной. Всё характеризуется конфликтом, войной.

А теперь посмотрите на Китай. «Один пояс — один путь»! Можно выступать против этой инициативы, что многие и делают, — но это полная противоположность войне. Это развитие, это создание инфраструктуры, это взращивание экономических отношений, не зависящих от требований Китая покупать его вооружения, идти войной на соседа и тому подобное – это просто бизнес. Вот как работают китайцы. Или посмотрите на Россию и то, что она делает в рамках БРИКС и так далее. Этот переход к многосторонности обусловлен не желанием РФ установить военную гегемонию над миром, а желанием быть частью системы, где упор делается больше на экономические отношения, а не на военную составляющую. И в этом направлении сейчас движется весь мир кроме США и их союзников, оказавшихся в порочном круге из-за спайки ВПК с Конгрессом.

Это полное извращение [идеалов] Америки. Потому что мы символизируем не свободу, независимость и демократию. Мы символизируем войну, смерть и разрушения. Мы не решение проблемы — мы и есть проблема! В буквальном смысле слова. И до тех пор, пока в Вашингтоне сохраняется истеблишмент — назови его хоть «глубинным государством», хоть межведомственной системой, хоть «пузырём», как угодно — до тех пор, пока он сохраняется и наделён властью при «дуополии», то есть, неважно, кто во главе, демократы или республиканцы, мы продолжаем продвигать [интересы этой спайки представителей] военно-промышленн[ого комплекса и Конгресса]… Именно об этом предупреждал Дуайт Эйзенхауэр — это смерть американского демократического эксперимента. И так и получилось. Конец. У нас нет демократии. Ведь мы только и делаем, что голосуем за людей, которые поддерживают прежнюю систему — содействие конфликтам.

Дата публикации 20 июля 2024 года.