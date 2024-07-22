Рупор кремлевской пропаганды: Самые цитируемые политические ТГ-каналы РФ
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Черт, Дмитрий Медведев наступает на пятки.
PS. По телеге важное напоминание – не ставьте сторонние боты на канал, их могут легко ломануть, как это было вчера, когда под раздачу попали и укро-каналы, и многие отечественные каналы.
Используйте либо встроенные боты Телеграма, либо же те, которые делаете для себя сами и знаете, что там нет уязвимомстей. Иначе может получится неудобно.
PS2. Относительно жалоб, что мало в ЖЖ постов про войну на Украине напоминаю, что основная трансляция 24/7 идет с 23 февраля 2022 года в Телеграм. Если интересно, то подписывайтесь https://t.me/boris_rozhin, в ЖЖ война на Украине освещается постольку-поскольку.
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Источник: Colonel Cassad
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