Рупор кремлевской пропаганды: Самые цитируемые политические ТГ-каналы РФ

Черт, Дмитрий Медведев наступает на пятки.

PS. По телеге важное напоминание – не ставьте сторонние боты на канал, их могут легко ломануть, как это было вчера, когда под раздачу попали и укро-каналы, и многие отечественные каналы.

Используйте либо встроенные боты Телеграма, либо же те, которые делаете для себя сами и знаете, что там нет уязвимомстей. Иначе может получится неудобно.

PS2. Относительно жалоб, что мало в ЖЖ постов про войну на Украине напоминаю, что основная трансляция 24/7 идет с 23 февраля 2022 года в Телеграм. Если интересно, то подписывайтесь https://t.me/boris_rozhin, в ЖЖ война на Украине освещается постольку-поскольку.

—