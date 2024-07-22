Врачи объяснили, что такое “пресенильные психозы”

В период с 45 до 60 лет люди сталкиваются с повышенным риском возникновения психологических расстройств, известных как “пресенильные психозы”. Это временные состояния, характеризующиеся различными психиатрическими симптомами.

Типичные проявления включают нарушения мышления, галлюцинации, перепады настроения, подавленность, замкнутость, нарушения поведения, расстройства восприятия и другие. Депрессия, шизофрения и ранняя деменция часто начинаются в этом возрасте.

Пресенильная деменция, наиболее распространенная форма, возникает из-за болезни Альцгеймера, вызванной нарушением обмена белка амилоида и формированием амилоидных бляшек в мозге. Это приводит к нейродегенерации и ухудшению когнитивных функций.

Ранние симптомы включают проблемы с кратковременной памятью, которые часто ошибочно принимают за забывчивость. По мере прогрессирования расстройства памяти человек становится неспособным усваивать новую информацию и развивать навыки. Кроме того, усиливаются психические отклонения.

На поздних стадиях деменции возникают забывание имен близких, названий предметов и слов. Появляются сужение интересов, эмоциональная нестабильность, тревожность и мнительность.

Важно отметить, что даже люди моложе 50 лет могут испытывать ранние признаки деменции, такие как депрессия, тревожное состояние и нарушения сна. Осознание этих симптомов имеет решающее значение для ранней диагностики и лечения.