Сооснователь CarPrice и CarMoney Гуринович, зарегистрировал права Hamster KombaT

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22.07.2024, 18:40, Разное
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В своем Telegram-канале Гуринович акцентировал внимание на проблеме фишинга и обмана, с которыми сталкиваются пользователи в Hamster Kombat. Мошенники нередко используют мессенджер для кражи игровых аккаунтов.

В связи с этим команда Гуриновича возьмет на себя ответственность за взаимодействие с российским игровым сообществом и реализацию рекламных кампаний. Бизнесмен подчеркнул, что Hamster Kombat пользуется огромной популярностью во всем мире, насчитывая свыше 250 миллионов игроков за первые четыре месяца после релиза.

Гуринович планирует не только защитить интересы российских игроков, но и способствовать развитию проекта в стране. Издание Mash выдвинуло предположение, что он выступает в роли одного из основателей Hamster Kombat.


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