 

Энтузиаст разоблачает дешевые термопасты в видеокартах Nvidia RTX 40XX

22.07.2024, 18:40, Разное
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Исследование Игоря Валлоссека, известного блогера и любителя, выявило корень перегрева видеокарт Nvidia RTX 40XX. Оказалось, что многие производители используют некачественные термопасты, которые быстро теряют свои свойства.

Специальная установка Валлоссека проверила термопасту на видеокарте Manli GeForce RTX 4080 Gallardo. Хотя при точной установке паста обладала высокой теплопроводностью, ее эффективность ухудшалась с увеличением толщины слоя. Кроме того, она стремительно высыхала из-за крупных частиц оксида алюминия в составе.

Валлоссек предполагает, что и другие производители могут применять подобные некачественные материалы. Замена термопасты может улучшить охлаждение, но самовольный демонтаж радиатора аннулирует гарантию на устройство.

Ранее исследователь провел сравнительный тест видеокарт Nvidia и AMD в играх с разрешением 1440p, оценив эффективность двух поколений.


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