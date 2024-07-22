Мнение: Критика самоделкиных, импортозамещение алюминиевых баллонов и сырный туризм

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему работать самостоятельно, делать всякое разное собственными руками, в целом плохая идея. Цитирую из поста (ссылка):



…Начну с очевидного. Во второй половине XX века капитализм с разгромным счётом победил. Все сколько-нибудь сильные, богатые и благополучные страны на нашей планете имеют сейчас рыночную экономику. С США всё понятно. Китай вернулся к капитализму примерно в 1978, и рыночные реформы Дэна Сяопина сделали его постепенно первой экономикой мира. Политически в Китае правит компартия, так что там нет демократических выборов в привычном нам понимании этого шоу, однако экономика в Китае даже более капиталистическая, чем на Западе — в Китае есть биржи, миллиардеры, свобода бизнеса и так далее.

Индия и Россия, третья и четвёртая экономики мира, тоже теперь являются капиталистическими, хотя когда-то и пытались развиваться «планово», с активным вмешательством государства в каждый сектор. С Японией, пятой экономикой мира, тоже всё ясно.

Спустившись ниже по списку главных экономик планеты, мы обнаружим, что капитализм к настоящему времени возобладал практически везде, и даже КНДР с Кубой, последние оплоты азиатского способа производства, давно уже развернулись к рынку лицом. Бедные страны внизу таблицы остаются бедными, так как им не удаётся внедрить у себя капитализм. Или из-за постоянных войн, или из-за низкого культурного уровня населения, или из-за других факторов там крайне плохо защищено право собственности, что делает нормальное капиталистическое развитие невозможным.

Причина богатства капитализма, в свою очередь, заключается в разделении труда. Каждый занимается тем, что хорошо умеет делать, а свободный рынок делает обмен товарами и услугами дешёвым. В других типах экономик не так. К примеру, в советской командно-плановой экономике каждый крупный завод держал при себе огромное подсобное хозяйство, которое производило буквально всё, начиная от комбикорма для кур и заканчивая болтами с гайками. Производить самостоятельно было выгодно, так как покупка чего бы то ни было в СССР была затруднена. Сейчас заводы сосредоточены на своём основном профиле. Идея «а давайте будем ещё и болты точить» кажется уже нелепой, так как при капитализме проще купить болты у тех, кто производит их профессионально: получится и быстрее, и качественнее, и дешевле.

В общем, делать своими руками как можно больше — далеко не самая выгодная стратегия при капитализме. Разумнее заниматься основным делом, получать за это деньги, а всё (или почти всё) остальное покупать…

2. Совсем другое дело – полноценное промышленное импортозамещение. Берём востребованный товар и начинаем его производить у себя в стране по выгодным ценам с качеством не хуже импортного. У СССР импортозаместить потребительские товары не получалось, а вот современная Россия с такого рода задачами прекрасно справляется. Вот, например, дошли руки до импортозамещения алюминиевых баллонов для спреев (ссылка):



На Ставрополье производство алюминиевых баллонов сможет заместить импорт

Мощности по производству аэрозольных алюминиевых баллонов на Ставрополье увеличены на треть. После запуска нового оборудования и выхода на проектную мощность предприятие займет до 75% отечественного рынка, практически полностью заместив импорт, сообщила пресс-служба фонда.

На Ставрополье на треть увеличены мощности по производству аэрозольных алюминиевых баллонов. Невинномысская компания «Аэробалл» на 35% увеличила мощности по производству алюминиевых баллонов. Теперь произведенная на предприятии продукция сможет практически полностью заместить импорт из стран Европы и Азии.

Предвосхищая очевидные вопросы — нет, мы не будем закукливать экономику полностью, чтобы импортозаместить вообще всё. Мы будем импортозамещать или вещи, которые особенно выгодно производить в России, или вещи, зависеть от импорта которых небезопасно.

3. В туристических регионах России строят специальные туристические фермы, заранее оборудованные под приём большого числа туристов (ссылка):

Предприятие «Ладожское» в деревне Янис Питкярантского округа завершило строительство новой молочной фермы со стеклянными стенами с дегустационным залом. Ее полная мощность составляет до 7 тонн продукции в сутки. Введена в действие специальная камера созревания сыров. В ней поддерживается необходимая влажность и постоянная температура — 13 градусов тепла.

На молочной ферме все желающие смогут увидеть процесс производства и дозревания сыров, познакомиться с особенностями профессии работников фермы, а также приобрести готовую продукцию — молоко, сливки, творог, сметану, широкую линейку сыров. В дегустационном зале гости гостям предложат попробовать различные виды меда от карельских производителей.

Агротуризм – востребованная у публики вещь. Сыроварни в Швейцарии, винодельне во Франции, клубничные фермы в Финляндии в недавнем прошлом неплохо зарабатывали на русских туристах, которых интересовало, как на Западе устроено продвинутое сельское хозяйство.

Однако теперь наше собственное сельское хозяйство ничуть не хуже. И лучше будет, если наши сограждане будут доить русских коров и любоваться русской плесенью на русском сыре: деньги тогда будут оставаться внутри страны.