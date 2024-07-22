 

“Не по-людски”: вдова рассказала о шокирующих деталях после смерти Децла

22.07.2024, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Децл скончался в феврале 2019 года в Ижевске после выступления на частной вечеринке. На протяжении пяти лет его гражданская жена Юлия Киселева хранила молчание, избегала общения с журналистами и вообще никак не высказывалась о смерти супруга. И лишь недавно она откровенно пообщалась с журналисткой Ксенией Собчак.

Юлия рассказала, что узнала о кончине мужа от менеджера. При этом она до сих пор не знает точную причину смерти Кирилла. Все, что ей известно, – Толмацкий умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной заболеванием сердечно-сосудистой системы. По словам Юлии, ей неизвестно, какое конкретно заболевание имело место, поскольку она никогда не слышала от мужа жалоб на здоровье. Такой информацией не делились и родные рэпера.

Кроме того, Киселева не попала в морг, где было тело ее любимого, и ей не дали для ознакомления документы о вскрытии.

“Я тело своего мужа увидела за 10 минут до того, как в зал прощания пустили толпу”, – рассказала Юлия.

Это информация шокировала Ксению Собчак. Она призналась, что не понимает, почему гражданскую жену, с которой Децл прожил вместе 15 лет и есть общий ребенок, не пустили в морг. Юлия объяснила, что на этом настояла мать Кирилла: “Мама сказала: тебе этого не надо”.

“Это же совершенно не по-людски”, – возмутилась Собчак деталями событий, произошедших после смерти рэпера.

Киселева заявила, что не заметила у родных Децла “глубоких духовных верований”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Новая мобилизация на Украине обострит нехватку рабочих рук

23.07 / Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку

23.07 / Певший про “Голубую Луну” Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле

23.07 / “Самостоятельно мне не справиться” – опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание

23.07 / Снятие Байдена вносит неопределённость во внешнюю политику США

23.07 / Союзники обделили Чехию деньгами на снаряды для Украины

23.07 / «Хватают всех подряд» — украинские солдаты пожаловались LCI на насильственную мобилизацию

23.07 / Демократы «держали избирателей за лохов», и теперь должны молить о прощении за ложь о Байдене 

23.07 / Поражение от Трампа пойдёт демократам на пользу

23.07 / Фон дер Ляйен затягивает конфликт на Украине — вопреки воле многих европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика