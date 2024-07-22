 

В Дагестане судья оправдал своего племянника по просьбе его брата-прокурора

22.07.2024, 17:33, Разное
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В Дагестане СМИ обратили внимание на необычное заседание, состоявшееся в одном из районных судов. Прокурор выступил в роли адвоката и попросил оправдать подсудимого, ссылаясь на то, что он приходится ему братом. Настоящий адвокат в процессе не участвовал.

Подсудимого обвиняли в хулиганстве в составе группы лиц, но позже его дело вывели в отдельное производство. Обвинитель объяснил, что «Тофик хороший мальчик, только связался с чертями, которые его попутали». Судья ответил, что и так это знает, поскольку Тофик приходится ему племянником, и постановил считать его вину не доказанной. Всё это зафиксировано в протоколе №16-372/2024 от 19 июля 2024 года.

По мнению специалиста по дагестанскому праву, доктора дагестанских юридических наук Айдемира Ахмедова, нет никаких оснований считать произошедшее неправомерным.

«В судебной системе, точно так же, как и в вопросах кухни, костюмов или музыки, есть национальные традиции. В России, как в многонациональной стране, принято эти традиции уважать, – говорит он. – К тому же Тофик действительно хороший мальчик, а если он ещё раз с теми чертями поведётся, ему дядя уши оторвёт, он при мне сам поклялся».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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