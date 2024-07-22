 

iOS 16.7.8 распознает Крым как часть России в приложении «Погода»

22.07.2024, 17:30, Разное
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Последняя версия iOS 16.7.8 внесла значительное изменение в приложение «Погода» на iPhone, поскольку Крымский полуостров теперь признается частью России. До этого обновления Крым определялся как часть Украины.

Изменение в принадлежности Крыма стало очевидным в скриншотах, которыми поделился Telegram-канал Channel No. 6. На этих изображениях видно, что такие города, как Джанкой, Симферополь и Севастополь, теперь идентифицируются как расположенные в России.

Пользователи подтвердили это изменение, заявив, что населенные пункты в Крыму определяются как российские даже при использовании американского Apple ID.

Однако приложение «Погода» в iOS еще не распознает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и присоединенные в октябре 2022 года Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации.

На момент публикации статьи Apple не прокомментировала это изменение. Ранее операционная система Windows 11 была адаптирована для работы на iPhone.


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