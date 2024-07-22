Запуск Windows 11 на iPhone 15 Pro увенчался провалом

Пользователь Twitter, известный под псевдонимом NTDEV_, недавно успешно запустил Windows 11 на iPhone 15 Pro с помощью эмулятора UTM SE и сборки Tiny11 Core. Виртуальная конфигурация включала один ядро QEMU на 1 ГГц и 2 ГБ ОЗУ. Хотя конфигурация была скромной, результаты эксперимента оказались увлекательными.

В отличие от виртуализации, которая выделяет виртуальные ресурсы для нескольких ОС в одной виртуальной машине, эмуляция имитирует конкретную аппаратную платформу. Демонстрация показала проблемы с производительностью и ограничениями использования экрана. По словам NTDEV_, время загрузки системы составило 20 минут, что делает ее практически бесполезной для повседневного использования. Возможно, это связано с отсутствием оптимизации для архитектуры x86, подобной той, что используется на современных Mac.