 

Роботизированный очиститель пляжей VERO избавляет пляжи от мусора

22.07.2024, 16:21, Разное
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Итальянские инженеры из Dynamic Legged Systems Lab позаботились о чистоте пляжей, создав робота-уборщика окурков VERO (Vacuum-cleaner Equipped Robot).

Основой для проекта послужила китайская робособака AlienGo. Ее модернизировали, добавив мощный пылесос со шлангами и насадками. Робот-пылесос может распознавать окурки на пляже и перемещается, следуя разработанному маршруту.

При обнаружении окурка VERO приближается к нему и всасывает его в резервуар мощным потоком воздуха. Испытания показали, что эффективность робота-уборщика достигает 90%. Для этого необходима ровная поверхность: на песчаных и галечных пляжах результаты будут различаться.


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