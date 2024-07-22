 

«У Украины будут другие границы, Киеву нужно смириться», — экс-глава службы внутренней безопасности Германии

22.07.2024, 15:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киеву стоит «сосредоточиться на прекращении огня и забыть о том, что Путина можно победить», — заявляет Ханс-Георг Маасен, экс-глава немецкого Ведомства по защите конституции. В эфире TV Berlin Маасен говорит, что понимает желание Зеленского расширить конфликт на Европу, но это совершенно не в интересах Берлина и НАТО. Зеленский должен понять, что возврат к границе 1991 года невозможен и нужно договариваться с Россией.

ФРАНК ХЕНКЕЛЬ, ведущий TV Berlin: Пытается украинский президент Зеленский втянуть НАТО в эту войну?

ХАНС-ГЕОРГ МААСЕН, экс-глава немецкого Ведомства по защите конституции: Да, я в этом убеждён и я это понимаю. Если бы я был на его месте, я бы тоже попробовал. То есть я бы попытался. Попытки этого, с моей точки зрения, видны уже два года. Конечно, украинский президент должен быть очень заинтересован в том, чтобы боевые действия не ограничивались только Украиной, напротив, чтобы облегчить нагрузку на Украину и украинские вооружённые силы, нужно её расширить.

Я бы на его месте обязательно это сделал, потому что если было задействовано НАТО, то украинский театр военных действий уже не представлял такого интереса. Это означало бы большое облегчение для Украины. В конечном счёте это также создаст новые возможности для Украины, чтобы она могла лучше бороться с российскими вооружёнными силами, которые были бы связаны на других участках. Поэтому очевидно, что Зеленский хотел бы последовать этим курсом.

Только это не в наших интересах. В наших интересах, чтобы Германия и НАТО не участвовали в этой войне. Это не наша война. Господину Зеленскому придётся самому разобраться с ситуацией. И я бы рекомендовал ему сосредоточиться на прекращении огня и выбросить из головы то, что Путина можно победить. Что Россию можно расколоть или оккупировать. Ему следует выбросить из головы мысль о том, что в РФ тоже может произойти смена режима. Я этого вообще не вижу. А ещё ему придётся смириться с тем, что после войны границы будут другими, чем до войны.

Дата выхода в эфир 21 июля 2024 года.


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