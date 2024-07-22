Единственный произведённый в СССР рулон туалетной бумаги продали на аукционе Sotheby’s за 5 млн долларов

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 5 млн долларов США был продан рулон туалетной бумаги, выпущенный Сясьским целлюлозно-бумажным комбинатом в 1965 году.

Как отметил представитель аукционного дома, представленный лот уникален – это был первый и последний опыт производства такого товара в СССР. До сих пор считалось, что советской туалетной бумаги не существовало.

– Если раньше о выпуске туалетной бумаги в СССР были только косвенные сведения, то сегодня мы с гордостью представляем подлинный экземпляр советской «подтирки», как её планировал назвать производитель, – сказал глава Sotheby’s Роберт Палмерсон.

Российские историки подтвердили подлинность проданного на аукционе лота – в 1960-е годы имел место неудачный эксперимент по производству целой линейки предметов личной гигиены в Советском Союзе.

– Да, такие опыты были, но закончились полным провалом. Выяснилось, что производить туалетную бумагу очень дорого, да и народ как-то без неё прекрасно обходится. А партийная верхушка ещё со времён Ленина пользовалась западной продукцией, – отметил доцент СПбГУ.

Проданный рулон был тайно вывезен из СССР дочерью Иосифа Сталина Светланой Алилуевой во время её эмиграции на Запад в 1967 году. Согласно её воспоминаниям, директор Сяського комбината крайне тепло относился к её отцу и перед отъездом подарил ей рулон советской туалетной бумаги «на добрую память».

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